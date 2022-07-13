У Польщі почали збирати гроші на дрони-камікадзе Warmate для України

Ілюстративне фото: дрон-камікадзе Warmate

У Польщі стартував збір коштів на 20 дронів-камікадзе Warmate для Збройних сил України.

Про це у фейсбуці повідомив співорганізатор збору, підприємець Ярослав Стеркович.

За його словами, усього планують придбати 20 дронів та наземну станцію управління. Стеркович запевнив, що ці баражуючі боєприпаси вже встигли позитивно зарекомендувати себе в Україні.

“Ці супердрони виробляють у Польщі – цим займається компанія WB Electronics. Безпілотники вже зарекомендували себе в Україні, і ми маємо обіцянку від компанії, що після перерахування зібраних коштів вона візьме на себе організацію доставки в Україну. Сума величезна, але якщо можна зібрати на турецькі безпілотники в Польщі, то чому б не зібрати на польські?”, – написав співорганізатор.

Кошти на дрони-камікадзе для ЗСУ збирають на польській інтернет-платформі Pomagam.pl. Усього організатори потребують чотирьох мільйонів злотих. Це приблизно 24,5 млн гривень.

“Сподіваємось, наша маленька акція принесе користь Україні та покаже, що наша країна виробляє дрони світового рівня”, – зазначають на сторінці збору.

Довідково:

Warmate – баражуючий боєприпас розробки WB Electronics, який був вперше представлений у 2014-му році. Виробник заявляє боєприпас як альтернативу керованим протитанковим ракетам. У порівнянні з ПТРК, польський дрон-камікадзе дозволяє знищувати техніку противника на більш значній відстані, спрощує процес виявлення та враження цілі.

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