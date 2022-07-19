Одещина: внаслідок ворожого обстрілу поранена 5-місячна дитина

Про це повідомляє офіс генерального прокурора у вівторок, 19 липня.
“У ніч на 19 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом Одеського району Одеської області отримали поранення шестеро осіб, серед яких 5 місячна дитина”, – йдеться в повідомленні.
Як зазначають у відомстві, за добу число загиблих дітей за добу не змінилося – 353. Проте зросла кількість поранених – більше ніж 676.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, кажуть в ОГП.
Нагадаємо, вночі в ОК “Південь” повідомили, що росіяни вдарили шістьма “Калібрами” по селу на Одещині.
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