Одещина: внаслідок ворожого обстрілу поранена 5-місячна дитина

На Одещині внаслідок обстрілу в ніч на 19 липня поранено 5-місячну дитину. Загалом понад 1019 українських дітей постраждали через повномасштабну збройну агресію РФ.

Про це повідомляє офіс генерального прокурора у вівторок, 19 липня.

“У ніч на 19 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом Одеського району Одеської області отримали поранення шестеро осіб, серед яких 5 місячна дитина”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, за добу число загиблих дітей за добу не змінилося – 353. Проте зросла кількість поранених – більше ніж 676.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, кажуть в ОГП.

Нагадаємо, вночі в ОК “Південь” повідомили, що росіяни вдарили шістьма “Калібрами” по селу на Одещині.

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