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Росіяни вдарили шістьма “Калібрами” по селу на Одещині

19/07/2022 06:35

Уночі ворог підступно вдарив ракетами по Одещині. Сім крилатих ракет типу “Калібр” були випущені з акваторії Чорного моря.

Про це в ніч на 19 липня повідомляє пресслужба ОК “Південь”.

Одна ракета була збита силами протиповітряної оборони ЗСУ, шість – влучили по мирному селу.

Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння трьох приватних будинків і двох надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури.

Постраждало шість людей, серед яких одна дитина. Пожежу на площі 300 кв. метрів оперативно ліквідовано. Залучалось 95 рятувальників, 16 одиниць техніки.

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