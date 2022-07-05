У Чернігові рятувальники дістали з Десни уламки РСЗВ “Ураган”. ФОТО

Піротехніки та водолази протягом 5-6 липня обстежують чернігівський пляж “Золотий берег” та акваторію Десни на наявність боєприпасів.

Як передає пресслужба ДСНС, уже були виявлені чотириметрові залишки реактивних систем залпового вогню “Ураган”.

Під час роботи піротехніків у річці неподалік купалися люди, було багато дітей.

За допомогою спецобладнання спеціалісти дістали з води залишки “Ураганів”, завантажили їх у броньований автомобіль “КраЗ” та вивезли в безпечне місце для подальшої утилізації.

“Але поговорити ми хочемо не про це. Якщо ви уважно подивитесь на фото, ви побачите багато людей, які купаються на задньому плані. Це переважно діти. Розпочинаючи свою роботу, піротехніки, звичайно, попереджають про небезпеку та просять розійтися, або, принаймні, вийти із води та відійти на безпечну відстань. Зробили це і чернігівські піротехніки. Однак, як бачимо, це аж ніяк не вплинуло на відпочивальників”, – йдеться у повідомленні.

“Ми хочемо запитати у вас, шановне товариство: скажіть, що іще повинні робити рятувальники, аби люди припинили гратися у камікадзе та плавати у водоймах, дно яких усіяне смертоносними залізяччям?” – звернулися в ДСНС.

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