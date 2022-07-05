Home / Війна / У Чернігові рятувальники дістали з Десни уламки РСЗВ “Ураган”. ФОТО

У Чернігові рятувальники дістали з Десни уламки РСЗВ “Ураган”. ФОТО

05/07/2022 20:14

Піротехніки та водолази протягом 5-6 липня обстежують чернігівський пляж “Золотий берег” та акваторію Десни на наявність боєприпасів.

Як передає пресслужба ДСНС, уже були виявлені чотириметрові залишки реактивних систем залпового вогню “Ураган”.

Під час роботи піротехніків у річці неподалік купалися люди, було багато дітей.

За допомогою спецобладнання спеціалісти дістали з води залишки “Ураганів”, завантажили їх у броньований автомобіль “КраЗ” та вивезли в безпечне місце для подальшої утилізації.

“Але поговорити ми хочемо не про це. Якщо ви уважно подивитесь на фото, ви побачите багато людей, які купаються на задньому плані. Це переважно діти. Розпочинаючи свою роботу, піротехніки, звичайно, попереджають про небезпеку та просять розійтися, або, принаймні, вийти із води та відійти на безпечну відстань. Зробили це і чернігівські піротехніки. Однак, як бачимо, це аж ніяк не вплинуло на відпочивальників”, – йдеться у повідомленні.

“Ми хочемо запитати у вас, шановне товариство: скажіть, що іще повинні робити рятувальники, аби люди припинили гратися у камікадзе та плавати у водоймах, дно яких усіяне смертоносними залізяччям?” – звернулися в ДСНС.

Читайте також:
СБУ затримала російського шпигуна, що збирав дані для ракетних ударів по Чернігівщині

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Британія передасть Україні 10 САУ

У телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про прибуття до України десяти самохідних артилерійських установок “у найближчі тижні”. Про це в вівторок, 5...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse