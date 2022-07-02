ЗСУ почали застосовувати проти росіян самонавідні снаряди SMArt 155, – ЗМІ

Для ураження російської військової техніки на Донбасі ЗСУ почали застосовувати надсучасні німецькі самонавідні снаряди SMArt 155 (Suchzünder Munition für die Artillerie 155).

Про це в суботу, 2 липня, повідомив у соцмережі журналіст Юрій Бутусов.

Зазначається, що йдеться про високоточну інтелектуальну зброю.

“1 липня Збройні сили України оприлюднили відео, що демонструє, за даними джерел, перше у світі успішне бойове застосування на Донбасі самонавідних снарядів SMArt виробництва німецької компанії GIWS Gmbh. На відео видно вибух снаряда над бойовою машиною, і її ураження.

Снаряд SMArt калібру 155 мм вистрілюється по координатах бронетехніки противника і далі все робить сам.

На певній висоті над ціллю снаряд вибухає і відстрілює два бойові суббоєприпаси на парашутах, які мають власні мікрорадари та інфрачервоні сенсори для пошуку бронетехніки. Після ідентифікації цілі по ній відстрілюється ударний гіперзвуковий елемент, який вражає бойову машину згори. Швидкість така, що навіть якщо Росія почне ставити на танки свою систему активного захисту “Арена-М”, їхні характеристики не дозволяють перехопити атаку”, – зазначив редактор сайту “Цензор”.

За даними його джерел, при обстрілі 1 липня двома такими снарядами було знищено дві одиниці техніки ЗС РФ. Ймовірно, одна з таких цілей, знищених вибухом, – ЗРГК “Панцир С-1” або танк.

Як інформувала “Новинарня“, вранці 2 липня Генштаб ЗСУ поширив відео з підписом: “Один влучний постріл може позбавити противника техніки вартістю майже 15 мільйонів доларів США” та зазначенням, що йдеться про ураження українськими військами російського зенітного ракетно-гарматного комплексу “Панцир-С1”.

Раніше про ураження цього засобу ППО на Донбасі повідомляла пресслужба ОК “Північ”.

У свою чергу Бутусов зазначає, що 2 липня такими ж німецькими снарядами SMArt українські війська накрили колону ЗС Росії – “пошкоджено або знищено до 8 одиниць бойової техніки російсько-фашистських військ”.

Довідка

SMArt 155 (нім. Suchzünder Munition für die Artillerie 155) — німецький високоточний 155 мм касетний артилерійський снаряд, спроєктований для стрільби на великі відстані й ураження бронетехніки з верхньої півкулі.

SMArt 155 містить два касетні бойові елементи, які мають кумулятивні бойові частини.

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