Українські військові знищили новітню російську РЛС “Подлет-К1” на Херсонщині

Збройні сили України знищили на Херсонщині сучасну російську радіолокаційну станцію 48Я6-К1 “Подлет-К1”.
Як передає “Новинарня“, ця РЛС розташовувалася на одній з недобудованих баз відпочинку в селищі Лазурне Скадовського району.
Користувачі в соцмережах опублікували фото РЛС “Подлет-К1” із характерним маркуванням окупантів – літерою “Z”. Вона була знищена, ймовірно, внаслідок нещодавнього ракетного удару.
“Пишуть що дистанція з якої її влупили, щонайменше 110 км, і це по мапі від найближчої точки лінії фронту. Зрозуміло що стріляли не з найближчого окопу, тому реально ще далі. Що б це могло значити?)” – зазначає військовий і блогер Олексій Бобовников.
Розробкою цієї мобільної РЛС займається російський концерн “Алмаз-Антей“. Її випробування стартували у 2010 році. Перші зразки були спрямовані на посилення ППО Москви у 2015-му, зазначає “АрміяInform”.
Створювалася ця РЛС спеціально для виявлення у складній перешкодовій обстановці малорозмірних, низькошвидкісних цілей, що низько летять. Йдеться про крилаті ракети, безпілотні літальні апарати чи навіть стелс-літаки. Концерн заявляв, що “унікальна станція” здатна виявляти такі цілі краще, ніж універсальні системи С-400. І саме тому радарами “Подлет-К1” росіяни доповнюють комплекси С-400 на “важливих напрямках”.
За інформацією розробників, “Подлет-К1” нібито здатний засікти об’єкт, що наближається, на відстані до 300 кілометрів на висотах до 10 кілометрів. При цьому кількість цілей, що одночасно супроводжуються, не менше 200.
До складу комплексу 48Я6-К1 “Подлет-К1” входять антенний пост, кунг управління та електрогенератор.
За повідомленнями роЗМІ, вартість такої станції – близько 700 млн рублів.
“Ця РЛС – практично найновіше що зміг народити сумрачний запоребриковий геній… Схоже, знову клята кривизна української землі завадила аналогофнітному комплексу проявити себе. Та що ж таке?!)))” – пише Бобовников.
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