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Понад 30 російських продавців зброї уникли західних санкцій, – Reuters

01/07/2022 20:30

Понад три десятки російських олігархів, пов’язаних із торгівлею зброєю, а також щонайменше 14 російських оборонних підприємств поки що уникли санкцій Заходу.

Про це в п’ятницю, 1 липня, інформує Reuters.

Зазначається, що колишній міністр транспорту РФ, найбільший акціонер концерну “Калашніков” Алан Лушніков наразі не перебуває під західними санкціями. Сам концерн із 2014 року перебуває під санкціями США через анексію Криму, а цьогоріч до них долучились ЄС і Велика Британія.

“Калашніков” відповідає за 95% російського виробництва ручних кулеметів, снайперських гвинтівок, пістолетів та іншої стрілецької зброї.

Аналогічна ситуація – з концерном “Алмаз-Антей”, який спеціалізується на виробництві ракет і протиракетних систем. Тоді як проти підприємства введені санкції США, ЄС і Британії, його генеральний директор Ян Новіков під обмеженнями не перебуває.

Серед інших компаній, які уникнули західних санкцій через агресію РФ в Україні, – “Завод імені Дєгтярьова”, який виробляє кулемети, протитанкову і протиповітряну зброю для російської армії; Клімовський спеціалізований патронний завод і Новосибірський стрілецький завод, які виготовляють магазини для автоматів Калашникова і пістолетів.

Одна з найбільш відомих компаній російського оборонного сектора, на яку санкції не було накладено – “ВСМПО-Ависма”, яка є найбільшим у світі постачальником титану і на 25% належить корпорації “Ростех”, найбільшій у військово-промисловому комплексі РФ.

Припускають, що однією з причин такого кроку є те, що “ВСМПО-Ависма” має дочірні компанії у США, Швейцарії та Великій Британії.

Зазначимо, що підприємство постачає сировину зокрема для виготовлення літаків Су-34, які використовувалися у війні в Україні.

Після того як Reuters передав перелік із російських оборонних підприємств компетентним органам США, ЄС і Великої Британії, проти частини з них санкції все ж були запроваджені. Водночас керівництво цих підприємств переважно уникло обмежень.

Але санкції не були запроваджені проти генерального директора “Конструкторського бюро машинобудування” Сергія Пітікова. Його підприємство займається зокрема виготовленням ракет “Точка-У”, з яких був атакований залізничний вокзал у Краматорську.

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