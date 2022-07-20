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РосЗМІ показали результати влучання українських ракет по Антонівському мосту в Херсоні. ВІДЕО

20/07/2022 10:26

Російські ЗМІ показали результати результат ракетного удару Збройних сил України по Антоновському мосту в тимчасово окупованому Херсоні.

Про це вранці в середу, 20 липня, інформує видання “Известия”.

На кадрах видно до десятка вирв на проїжджій частині. Антонівський міст пошкоджено, але він поки що залишається придатним до експлуатації.

19 липня так звана “влада” окупованого Росією Херсона повідомила, що українські сили завдали удару по Антонівському мосту.

Це один із двох пунктів перетину через Дніпро, за якими Росія може постачати або відводити свої війська на території, яку вона окупувала на захід від річки.

У цю зону входить місто Херсон, що має політичне та символічне значення для Росії. Нижня течія Дніпра є природним бар’єром, ширина водного шляху зазвичай становить близько 1000 м.

Як зазначає пресслужба міністерства оборони Великої Британії, контроль над переправами через Дніпро, ймовірно, стане ключовим фактором у результаті бойових дій у Херсонській області.

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