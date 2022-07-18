Росіяни збільшили кількість блокпостів в окупованому Херсоні

У тимчасово окупованому росіянами Херсоні загарбники збільшили кількість блокпостів.
Про це в понеділок, 18 липня, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
“Кількість пересувних блокпостів у Херсоні сьогодні підвищена”, – написав він.
Посадовець закликав місцевих мешканців бути максимально обережними і, за можливості, утриматися від переміщень містом.
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