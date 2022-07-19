У Херсоні – вибух біля Антонівського мосту. ВІДЕО

На лівому березі Дніпра в тимчасово зайнятому росіянами Херсоні, біля Антонівського мосту, стався потужний вибух.
Про це у вівторок, 19 липня, з посиланням на очевидців інформує місцеве видання “Мост”.
“Фото і відео вже опублікували в мережі. Судячи з них, приліт ракети міг прийтися на блокпост росіян. Вибух стався неподалік кафе Наірі. Чи постраждав цей комплекс, в якому живуть окупанти, поки невідомо”, – пише видання.
У мережі також поширюють відео руйнувань мосту.
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