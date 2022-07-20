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ГУР та НАБУ провели вдалу спецоперацію та вивели з окупації українського військового

20/07/2022 14:58

Головне управління розвідки Міноборони України та Національне антикорупційне бюро повідомляють про евакуацію із окупованої південної частини України українського військового.

Про це в середу, 20 липня, повідомила пресслужба ГУР МОУ.

“Чергове підтвердження ефективної співпраці – це спільна робота детективів Національного антикорупційного бюро спільно зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України по евакуації українського військовослужбовця на Півдні країни. Український військовий не зазнав ушкоджень, його передали командуванню”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається також, що з початку повномасштабного вторгнення Головне управління розвідки разом з колегами з інших відомств провели більше 10 вдалих операцій по евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їх родин, представників виконавчих органів та матеріальні цінності державного значення. 

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