“Окупанти повинні виглядати лише так”: десантники з 81-ї бригади показали нову порцію мертвих росіян

Військовослужбовці 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ ліквідували групу російських окупантів на одному з напрямків.
Про це у середу, 20 липня, повідомила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
“Окупанти повинні виглядати лише так! Воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських окупантів на одному з напрямків Донецької області”, – йдеться в повідомленні.
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