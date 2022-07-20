Окупанти обстріляли Баштанський район Миколаївщини

У Миколаївській області російські окупанти вночі обстріляли дві громади Баштанського району.
Про це в середу, 20 липня, повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.
“Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, близько 02:00 – 02:30 під обстріл потрапило смт Березнегувате, внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено вісім житлових будинків. З-під завалів врятували дві людини.
Також приблизно в цей час під ворожий обстріл потрапили об’єкти інфраструктури та житлові будинки в селах Калуга та Висунськ. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – йдеться у повідомленні.
Орієнтовно з 2:20 до 3:00 неодноразово була обстріляна територія Баштанської громади. Вибухи пролунали біля кількох населених пунктів. Відомо про пожежу пожнивних залишків на полі. Детальна інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.
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