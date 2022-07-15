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СБУ затримала коригувальників ворожих обстрілів по Миколаївщині

15/07/2022 12:25

Правоохоронці затримали російських агентів, які коригували нещодавні удари окупантів по Миколаєву та Баштанці.

Про це в п’ятницю, 15 липня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

“Служба безпеки викрила російських агентів, чия інформація про розміщення підрозділів ЗСУ та розташування інфраструктурних об’єктів була використана окупантами для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці”, – йдеться в повідомленні.

З’ясувалося, що ворожі обстріли коригували місцеві мешканці, вони передавали зібрану інформацію своєму куратору через канали закритого зв’язку.

Зловмисники були затримані, під час обшуку в них знайшли комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочину.

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Україна

СБУ затримала коригувальників ворожих обстрілів по Миколаївщині

Правоохоронці затримали російських агентів, які коригували нещодавні удари окупантів по Миколаєву та Баштанці. Про це в п’ятницю, 15 липня, інформує пресцентр Служби безпеки України. “Служба безпеки викрила російських агентів,...

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