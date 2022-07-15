Рашисти ударом по Миколаєву зруйнували два університети – педагогічний і НУК ім. Макарова. ФОТО, ВІДЕО

Ракетними ударами вранці в п’ятницю, 15 липня, російські війська вразили два великі університети.

Зокрема, зруйнована будівля Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова, а також Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (педагогічний).

Про обстріл повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Сьогодні Росія-терорист атакувала два найбільші університети в Миколаєві. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн оголосити росію тим, чим вона насправді є – терористом”, – написав Кім у твіттері.

Кім оприлюднив відео ракетного удару:

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89 — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022

Місцеве видання “Новости-N” побувало на місці події й поширює фото та відео зруйнованого НУК ім. Адмірала Макарова:

Нагадаємо, ракетний обстріл Миколаєва стався 15 липня близько 7:50. Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що російські окупанти обстріляли навчальні заклади, станом на 9-ту годину було відомо про двох поранених.

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