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Рашисти ударом по Миколаєву зруйнували два університети – педагогічний і НУК ім. Макарова. ФОТО, ВІДЕО

15/07/2022 10:40

Ракетними ударами вранці в п’ятницю, 15 липня, російські війська вразили два великі університети.

Зокрема, зруйнована будівля Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова, а також Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (педагогічний).

Про обстріл повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Сьогодні Росія-терорист атакувала два найбільші університети в Миколаєві. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн оголосити росію тим, чим вона насправді є – терористом”, – написав Кім у твіттері.

Кім оприлюднив відео ракетного удару:

Місцеве видання “Новости-N” побувало на місці події й поширює фото та відео зруйнованого НУК ім. Адмірала Макарова:

фото зруйнованого у Миколаєві НУК ім. Адмірала Макарова_3 фото зруйнованого у Миколаєві НУК ім. Адмірала Макарова_1 фото зруйнованого у Миколаєві НУК ім. Адмірала Макарова_2 фото зруйнованого у Миколаєві НУК ім. Адмірала Макарова_4 фото зруйнованого у Миколаєві НУК ім. Адмірала Макарова_5 фото зруйнованого у Миколаєві НУК ім. Адмірала Макарова_7 фото зруйнованого у Миколаєві НУК ім. Адмірала Макарова_8 фото зруйнованого у Миколаєві НУК ім. Адмірала Макарова_9 фото зруйнованого у Миколаєві НУК ім. Адмірала Макарова_10 фото зруйнованого у Миколаєві НУК ім. Адмірала Макарова_11
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Нагадаємо, ракетний обстріл Миколаєва стався 15 липня близько 7:50. Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що російські окупанти обстріляли навчальні заклади, станом на 9-ту годину було відомо про двох поранених.

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