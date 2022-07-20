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Союзники планують передати Україні понад 20 HIMARSів, – Пентагон

20/07/2022 21:31

Сполучені Штати із партнерами й союзниками загалом зобов’язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, із них 12 уже перебувають на українській території.

Про це на брифінгу в середу, 20 липня, заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

“Станом на сьогодні ми передали Україні 12 HIMARS. Це частина з понад 20 таких систем, які зобов’язалися передати ми х нашими союзниками. Також 200 українців пройшли навчання на HIMARS, і навчання продовжаться за участі багатьох інших військових”, – заявив він.

За словами Міллі, після підписання президентом США Джо Байденом указу про передання зброї вона потрапляє в Україну в середньому за два-три дні. А вже на українській території вона переправляється на лінію фронту протягом тижня.

“Ми продовжимо надавати Україні зброю, яку вони потребують для захисту своєї землі й опору російській агресії”, – наголосив генерал, відзначивши ефективність використання українськими військовими реактивних систем залпового вогню.

“Той факт, що українці здатні швидко розгортати ці системи, багато говорить про їхню вправність, здатність керувати артилерією, цілеспрямованість і жагу до боротьби”, – додав він.

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