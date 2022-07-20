США нададуть Україні ще чотири HIMARS

США надішлють Україні ще чотири системи реактивного залпового вогню HIMARS.

Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін у середу, 20 липня, пише Reuters.

“Ми продовжимо знаходити новітні шляхи підтримки нашої довгострокої допомоги хоробрим чоловікам і жінкам українських Збройних сил, і ми будемо пристосовувати нашу допомогу для забезпечення того, щоб Україна мала технології, амуніцію та чисту вогневу міць, щоб захищати себе”, – заявив він перед початком зустрічі в форматі Рамштайн.

15 липня в Пентагоні повідомляли, що Україна отримала від американських союзників 12 систем HIMARS. Також захисники використовують інші далекобійні системи залпового вогню – американські та британські.

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