США нададуть Україні ще чотири HIMARS

США надішлють Україні ще чотири системи реактивного залпового вогню HIMARS.
Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін у середу, 20 липня, пише Reuters.
“Ми продовжимо знаходити новітні шляхи підтримки нашої довгострокої допомоги хоробрим чоловікам і жінкам українських Збройних сил, і ми будемо пристосовувати нашу допомогу для забезпечення того, щоб Україна мала технології, амуніцію та чисту вогневу міць, щоб захищати себе”, – заявив він перед початком зустрічі в форматі Рамштайн.
15 липня в Пентагоні повідомляли, що Україна отримала від американських союзників 12 систем HIMARS. Також захисники використовують інші далекобійні системи залпового вогню – американські та британські.
Читайте також:
США анонсували 16-й пакет військової допомоги Україні. Із додатковими HIMARS
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!