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США анонсували 16-й пакет військової допомоги Україні. Із додатковими HIMARS

19/07/2022 23:56

Сполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги Україні. Білий дім має офіційно оголосити про надання нашій країні чергової партії зброї вже цього тижня. Відомо, що цей пакет включатиме додаткові високоточні реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про нову допомогу на брифінгу у вівторок, 19 липня, оголосив координатор ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

“Ми продовжимо надавати Україні історичні рівні безпекової допомоги. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про новий пакет допомоги із військовим обладнанням для України. Це буде 16-й такий пакет на підтримку України з початку президентства Джо Байдена”, – сказав Кірбі.

Речник наголосив, що українські військові використовують системи HIMARS дуже ефективно, вони дають змогу змінити ситуацію на полі бою.

Новий пакет допомоги також передбачає додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню і артилерії.

Голова офісу президента України Андрій Єрмак одразу відреагував на цю новину у Telegram.

“Скоро в нас буде ще більше HIMARS”, – написав він, додавши фото запуску ракет із високоточного РСЗВ.

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