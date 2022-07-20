Росіяни обстріляли харківську Салтівку: троє загиблих на зупинці, зокрема дитина

Уранці російські окупанти завдали ракетно-артилерійських ударів по Харкову. Загинули щонайменше троє людей, серед яких дитина.

Про обстріл повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“В одному з районів Харкова російські окупанти зранку завдали ударів. Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо – є постраждалі”, – написав голова ОВА в телеграмі.

За інформацією “Суспільного”, вибухи пролунали на Салтівці. Повідомляється, що троє людей загинули на зупинці громадського транспорту.

Синєгубов уточнив, що серед загиблих хлопчик віком 13 років, чоловік та жінка. Ще одна жінка 72 років отримала поранення.

Голова ОВА закликав мешканців без потреби не виходити на вулиці міста, а перебувати в укриттях та безпечних місцях.

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