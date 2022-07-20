Росіяни знову атакували Нікополь: двоє загиблих, дев’ятеро поранених

Російські військові вночі обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, випустивши з РСЗВ “Град” понад 30 снарядів.

Зруйнували й пошкодили приватні будинки, двоє людей загинули, дев’ятеро отримали поранення.

Про це в середу, 20 липня, повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Згодом голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що “російська орда не припиняє терор Нікопольського району”.

“Умисно обстріляли з “Градів” житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів.

Попередньо: двоє людей загинули, дев’ятеро – поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з “Градів”.

Обстрілом вщент зруйновані три приватні будинки, з десяток – пошкоджені”, – написав він.

Станом на 7:00, рятувальники продовжували розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань.

По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки.

Читайте також:

ЗСУ збили російський безпілотник над Дніпропетровщиною