ЗСУ збили російський безпілотник над Дніпропетровщиною

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Військовослужбовці Збройних сил України збили російський безпілотник Орлан-10 в небі над Дніпропетровською областю.

Про це в вівторок, 19 липня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що БПЛА у момент збиття пролітав над Криворізьким районом.

Протягом дня ворог двічі обстріляв Дніпропетровщину. Знову ударив по двох районах – Нікопольському та Криворізькому.

У Нікополі російська армія поцілила з “Градів” по базі відпочинку. На щастя, людей не зачепило.

У Зеленодольській громаді обстріляли зі ствольної артилерії тракторну бригаду. Там пошкоджені приміщення та сільгосптехніка. Також ніхто не постраждав.

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