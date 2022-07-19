ЗСУ збили російський безпілотник над Дніпропетровщиною

Військовослужбовці Збройних сил України збили російський безпілотник Орлан-10 в небі над Дніпропетровською областю.
Про це в вівторок, 19 липня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Зазначається, що БПЛА у момент збиття пролітав над Криворізьким районом.
Протягом дня ворог двічі обстріляв Дніпропетровщину. Знову ударив по двох районах – Нікопольському та Криворізькому.
У Нікополі російська армія поцілила з “Градів” по базі відпочинку. На щастя, людей не зачепило.
У Зеленодольській громаді обстріляли зі ствольної артилерії тракторну бригаду. Там пошкоджені приміщення та сільгосптехніка. Також ніхто не постраждав.
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