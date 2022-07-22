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У Стамбулі підписали угоду про розблокування експорту зерна з України морем: що вона передбачає

22/07/2022 17:28

У Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Як передає “Новинарня” в п’ятницю, 22 липня, документ має назву “Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів”.

Україна не підписувала жодних документів із Російською Федерацією.

Ініціатива, підписана представниками Туреччини, ООН та України, має бути затверджена Кабміном та оприлюднена у повному обсязі, зазначає “Українська правда”.

Такий же документ окремо підписали представники Туреччини, ООН та Росії. З українського боку документ підписав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

З російської сторони Ініціативу підписав міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу.

Угода передбачає, що контроль за портами “Одеса”, “Чорноморськ” і “Южний” повністю залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Документ не передбачає послаблення санкцій щодо Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Угода зерно 2 Угода зерно 1
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У Стамбулі під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр (СКЦ), до якого увійдуть представники України, Російської Федерації, Туреччини і ООН. Цей центр буде здійснювати загальний нагляд за дотриманням Ініціативи.

Ним буде створено інспекційні групи.

Усі торговельні судна, які беруть участь у цій Ініціативі, будуть підлягати інспекції, яку проводить інспекційна група в гаванях, визначених Туреччиною, на вході/виході до/з Турецької протоки.

Уся діяльність в українських територіальних водах здійснюватиметься під владою та відповідальністю України.

Жодні військові кораблі, літаки, безпілотні літальні апарати (БПЛА) не можуть наближатися до морського гуманітарного коридору ближче, ніж на відстань, узгоджену СКЦ.

Договір діятиме 120 днів із дати підписання і буде автоматично продовжений, якщо ні одна із сторін не повідомить, що хоче його припинити.

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Україна

У Стамбулі підписали угоду про розблокування експорту зерна з України морем: що вона передбачає

У Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна. Як передає “Новинарня” в п’ятницю, 22 липня, документ має назву “Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів...

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