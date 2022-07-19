Учасником “зернових” переговорів у Стамбулі був генерал ГРУ Володимир Алексєєв, – Bellingcat

Одним з учасників переговорів про відкриття коридорів для вивезення зерна з портів України у Стамбулі був генерал російського ГРУ, Володимир Алєксєєв. Він курує приватні військові компанії.

Про це в вівторок, 19 липня, повідомив журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв у твіттері.

“Це генерал ГРУ Володимир Алексєєв, позивний “Степанич”. Зазнавши санкцій за хакерський злам DNC (Національний комітет Демократичної партії США, – “Н”), він зараз безпосередньо курує ПВК (приватна військова компанія, – “Н”), що вбивають тисячі людей в Україні. У липні 2014 року очолював колони ПВК, які здійснювали супровід нелегальної переправки установок «Бук» в Україну“, – йдеться у повідомленні.

Грозєв вказує, що Алексєєв був присутнім на останніх переговорах у Стамбулі з питань відкриття “зернових коридорів”.

“Генерал ГРУ Алексєєв, якого кілька днів тому бачили у Стамбулі як представника Росії на “мирних переговорах” за посередництва Туреччини. Враховуючи відсоток офіцерів ГРУ з російської сторони делегації (принаймні 2 з 5), я сумніваюся, що “мир” є метою цих зустрічей”, – наголосив Грозєв.

Читайте також:

Розблокують три порти й перевірятимуть судна для “спокою” РФ: подробиці переговорів щодо експорту українського зерна