Учасником “зернових” переговорів у Стамбулі був генерал ГРУ Володимир Алексєєв, – Bellingcat

Одним з учасників переговорів про відкриття коридорів для вивезення зерна з портів України у Стамбулі був генерал російського ГРУ, Володимир Алєксєєв. Він курує приватні військові компанії.
Про це в вівторок, 19 липня, повідомив журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв у твіттері.
“Це генерал ГРУ Володимир Алексєєв, позивний “Степанич”. Зазнавши санкцій за хакерський злам DNC (Національний комітет Демократичної партії США, – “Н”), він зараз безпосередньо курує ПВК (приватна військова компанія, – “Н”), що вбивають тисячі людей в Україні. У липні 2014 року очолював колони ПВК, які здійснювали супровід нелегальної переправки установок «Бук» в Україну“, – йдеться у повідомленні.
Грозєв вказує, що Алексєєв був присутнім на останніх переговорах у Стамбулі з питань відкриття “зернових коридорів”.
“Генерал ГРУ Алексєєв, якого кілька днів тому бачили у Стамбулі як представника Росії на “мирних переговорах” за посередництва Туреччини. Враховуючи відсоток офіцерів ГРУ з російської сторони делегації (принаймні 2 з 5), я сумніваюся, що “мир” є метою цих зустрічей”, – наголосив Грозєв.
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