Розблокують три порти й перевірятимуть судна для “спокою” РФ: подробиці переговорів щодо експорту українського зерна

Під час переговорів щодо розблокування експорту зерна з українських портів. Стамбул, 13 липня 2022 року. Фото: Анадолу

Згідно з попередньою домовленістю, для відновлення експорту українського зерна буде розблоковано три українські порти на Чорному морі, і перед заходом у них порожні судна перевірятимуть турецькі військовослужбовці – щоб запевнити Росію у відсутності в їхніх трюмах зброї для України.

Про такі деталі переговорів між представниками України та РФ у Стамбулі, які відбулися за посередництва Туреччини, пише The Wall Street Journal.

Посилаючись на посадовців Туреччини й ООН, обізнаних із результатами переговорів, видання зазначає, що російські війська мають надати доступ до трьох портів Чорного моря (яких саме – не уточнюється) й гарантувати ненапад на судна із зерном.

За даними співрозмовників WSJ, домовленості передбачають вивезення зерна конвоями кораблів у супроводі українських суден із гарантуванням припинення вогню у визначених географічних межах та “деякими операціями” з розмінування.

Усі порожні судна, які прибуватимуть в українські порти, проходитимуть ретельну перевірку “третьою стороною” – представниками військово-морських сил Туреччини.

Це робитиметься для того, щоб “усунути занепокоєння Росії” щодо можливої доставки цими кораблями західного озброєння для України (при цьому раніше сторона РФ наполягала на тому, щоб проводити таку перевірку самостійно).

Окрім того, як уже писала “Новинарня“, за результатами переговорів ООН створить у Стамбулі командно-диспетчерський центр для відстежування загрози судноплавству.

Про технічні деталі, зокрема як саме відбуватиметься розмінування, сторонам іще належить домовитися. Україна повідомляла, що прохід суден можливий після розмінування біля портів, але за словами джерела, яке представляє Захід, мають бути знешкоджені також і плавучі міни.

Водночас усі ці домовленості не є остаточними. До того ж їх ще має затвердити президент держави-агресора Володимир Путін.

Очікується, що підписати відповідну умову він може під час своєї зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Тегерані (Іран) наступного тижня, попередньо – 19 липня.

Нагадаємо, за результатами завершення перемовин жодна зі сторін конкретних результатів офіційно не озвучила. Президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні, що в переговорах є певний прогрес, найближчими днями будуть узгоджувати деталі з Генеральним секретарем ООН.

Як відомо, російська, українська та турецька військові делегації 13 липня зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що експорт зерна з українських портів не відновиться без гарантій безпеки для судновласників, вантажовласників і України як незалежної держави. Київ відмовляється приставати на умови РФ, яка наполягає на огляді кожного судна.

Раніше Кулеба заявляв, що Україна готова експортувати зернові на міжнародний ринок і переговори про розблокування постачань перебувають на фінальній стадії.

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