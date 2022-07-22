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4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost: США виділили новий пакет військової допомоги Україні

22/07/2022 21:24

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив про затвердження нового пакета безпекової допомоги Україні вартістю 270 мільйонів доларів.

Про це ввечері в п’ятницю, 22 липня, інформує “Європейська правда”.

До складу нового пакета військової допомоги входять чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тисяч артилерійських снарядів, бронебійні системи та 580 безпілотників Phoenix Ghost.

За словами представника Білого дому, загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США становить 8,2 мільярда доларів.

Кірбі також уточнив, що тепер Україна матиме 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS: 16 від Сполучених Штатів і ще чотири – від інших країн-партнерів.

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Україна

4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost: США виділили новий пакет військової допомоги Україні

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив про затвердження нового пакета безпекової допомоги Україні вартістю 270 мільйонів доларів. Про це ввечері в п’ятницю, 22 липня,...

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