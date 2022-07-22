Штати і партнери контролюватимуть виконання РФ угоди про експорт зерна, – посольство США

Посол США Бріджит Брінк у Києві

Сполучені Штати Америки вітають підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна і разом із іншими країнами стежитимуть за виконанням Росією цих домовленостей.

Про це в п’ятницю, 22 липня, повідомила надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк, передає “Радіо Свобода”.

Вона наголосила, що угода є “найбезпечнішим, найкращим і найшвидшим способом експорту зерна”.

“Ми також цінуємо зусилля, справді великі і довготривалі зусилля ООН і Туреччини з підготовки цієї угоди. Врешті-решт саме Росія перетворила на зброю питання харчування в розпал глобальної кризи продовольчої безпеки. І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість”, – заявила дипломатка.

Нагадаємо, українські і російські офіційні особи підписали підтриману ООН угоду, спрямовану на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони РФ Сергій Шойгу підписали окремі дзеркальні угоди з ООН і Туреччиною, які, за словами генсекретаря ООН Антоніу Ґутерріша, принесуть користь країнам, що розвиваються, які перебувають “на межі банкрутства, і найбільш уразливим людям, що перебувають на межі голоду”.

Генсек заявив, що найбільший експортний хаб країни Одеса буде знову відкритий, як і порти в Чорноморську і Южному.

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