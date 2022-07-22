Кубраков: Угода про “зернові коридори” була підписана на умовах України

Угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, була підписана на умовах нашої держави.
Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков під час телемарафону, передає “Укрінформ” увечері в п’ятницю, 22 липня.
“Вважаю, що цю угоду ми підписуємо на наших умовах, тому що наша акваторія повністю контролюється нами”, – сказав урядовець.
Він наголосив, що згідно з умовами угоди жоден російський літак чи судно не матиме права наближатися до коридору, по якому вивозитиметься зерно, або до українських територіальних вод.
“У наших портах та в нашій акваторії ніхто нічого не перевірятиме”, – зауважив Кубраков.
За його словами, експорт з портів буде відновлено за декілька днів.
Читайте також:
У Стамбулі підписали угоду про розблокування експорту зерна з України морем: що вона передбачає
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!