Кубраков: Угода про “зернові коридори” була підписана на умовах України

Угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, була підписана на умовах нашої держави.

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков під час телемарафону, передає “Укрінформ” увечері в п’ятницю, 22 липня.

“Вважаю, що цю угоду ми підписуємо на наших умовах, тому що наша акваторія повністю контролюється нами”, – сказав урядовець.

Він наголосив, що згідно з умовами угоди жоден російський літак чи судно не матиме права наближатися до коридору, по якому вивозитиметься зерно, або до українських територіальних вод.

“У наших портах та в нашій акваторії ніхто нічого не перевірятиме”, – зауважив Кубраков.

За його словами, експорт з портів буде відновлено за декілька днів.

Читайте також:

У Стамбулі підписали угоду про розблокування експорту зерна з України морем: що вона передбачає