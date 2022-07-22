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На Житомирщині СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ

22/07/2022 12:20

Контррозвідка СБУ провела багатоходову спецоперацію на Житомирщині, в ході якої затримала агента головного управління генерального штабу ЗС РФ.

Про це повідомив пресцентр СБУ у п’ятницю, 22 липня.

“Зловмисник надавав своєму російському куратору дані у вигляді карти з прив‘язкою до місцевості щодо розташування військових об’єктів Збройних Сил України та підприємства-виробника оборонної продукції на території регіону. Отриману інформацію агресори планували використати для проведення масованих ракетних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі”, – йдеться в пресрелізі.

Крім того, в разі окупації регіону ворожий агент планував вступити до лав так званих “розстрільних груп” для катування і вбивства місцевих жителів, додали в СБ.

Встановлено, що зрадником є мешканець Коростеня, який раніше працював на одному зі стратегічно важливих заводів. У поле зору російських спецслужб потрапив через свою проросійську позицію у заборонених в Україні соцмережах.

За інформацією контррозвідників, «куратор» від ГРУ провів зі своїм агентом детальний інструктаж щодо збору і конспіративних каналів передачі розвідінформації.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого співробітники СБУ вилучили засоби зв’язку, які він використовував для комунікації з представником воєнної розвідки рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Україна

На Житомирщині СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ

Контррозвідка СБУ провела багатоходову спецоперацію на Житомирщині, в ході якої затримала агента головного управління генерального штабу ЗС РФ. Про це повідомив пресцентр СБУ у п’ятницю, 22 липня. “Зловмисник надавав...

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