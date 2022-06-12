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У Житомирі СБУ виявила вчительку української мови – прибічницю агресії РФ

12/06/2022 20:07

Служба безпеки України на Житомирщині виявила вчительку української мови – прибічницю збройної агресії Російської Федерації.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ 12 червня.

“…Ще одна житомирянка-вчителька української мови міської загальноосвітньої школи переконувала своїх колег у тому, що президент Росії Путін хоче за допомогою «спеціальної військової операції» врятувати український народ від так званих «бандерівців» та нібито допомогти нашій країні у боротьбі з «нацистами». Відтак опір рашистським «асвабадітєлям» є безперспективним і безглуздим”, – розповіли в СБ.

Інша жителька Житомира “відкрито переконувала місцевих мешканців, що введення військ РФ в Україну (як і запровадження так званої «політики Путіна») продиктовано нібито виключно необхідністю захисту російськомовного населення від утисків націоналістів. На її думку, «спецоперація» йде лише на користь розвитку нашої держави і її населенню та знищить існуючий в Україні «нацистський» режим.
Також жінка звинувачувала українську владу у брехливому висвітленні дій рашистських військ в нашій державі, у перебільшенні та спотворенні фактів про повномасштабну війну проти України”.

Досудове розслідування з цих приводів за ч. 1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність) провадять дізнавачі Національної поліції.

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Україна

У Житомирі СБУ виявила вчительку української мови – прибічницю агресії РФ

Служба безпеки України на Житомирщині виявила вчительку української мови – прибічницю збройної агресії Російської Федерації. Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ 12 червня. “…Ще одна житомирянка-вчителька української мови...

Війна з Росією

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