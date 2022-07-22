Зеленський про “зерновий коридор”: військові запевнили у стовідсотковому контролі підходів до наших портів

Підписання угод щодо “зернового коридору” за посередництва Туреччини й ООН дозволяє не лише відновити роботу українських портів на Чорному морі, а й збереже захист України на підходах до узбережжя.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 22 липня, коментуючи результати стамбульського договору щодо експорту зерна Україною.

“Сьогодні наша держава й увесь цивілізований світ досягли важливої домовленості – є угода, яка дає змогу розблокувати українські порти й відновити український аграрний експорт”, – сказав Зеленський.

За його словами, “з першого дня повномасштабного вторгнення Росія робила все, щоб не просто закрити для України доступ до моря, а знищити сам потенціал нашого експорту – портову інфраструктуру, нашу залізницю, склади та елеватори. Ми цього не дозволили.

І зараз не тільки можемо відновити роботу наших портів на Чорному морі, але й зберігаємо для них потрібний захист. Це відпрацьовано з нашими військовими і з нашою розвідкою. Військові запевнили мене у стовідсотковому контролі підходів до наших портів”, – наголосив президент.

Він зазначив, що деталі підписаної сьогодні в Стамбулі ініціативи Київ довгий час обговорював “із нашими ключовими міжнародними партнерами й Організацією Обʼєднаних Націй, багато лідерів були залучені до того, щоб вдалося відновити наш морський експорт”. Зеленський висловив вдячність генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу та президенту Туреччини Ердогану за їхні зусилля.

“Текст підписаного сьогодні документа опублікований, і кожен може ознайомитися з його пунктами. Вони цілком відповідають інтересам України.

Перше. Близько 20 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових підуть на експорт. Цьогорічний врожай – а він вже збирається – також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, усього аграрного сектору й державного бюджету. Це робочі місця. Це кошти для посівної наступного року. У нас зараз уже в наявності зерна приблизно на 10 мільярдів доларів.

Друге. Нарешті є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. Є шанс не допустити глобальної катастрофи – голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема в країнах, які нам допомагають.

І третє. Це чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні. Важливо, що в територіальних водах України все буде контролюватися саме нашою державою”, – підкреслив Зеленський.

Він визнав, що “з боку Росії можуть бути якісь там провокації, якісь намагання дискредитувати українські та міжнародні зусилля”.

“Але ми довіряємо ООН. Тепер це їхня відповідальність і наших міжнародних партнерів – гарантувати дотримання домовленостей”, – сказав президент.

Також він подякував українським воїнам, які очистили від ворога Зміїний, захищають Одесу й Миколаїв та поступово просуваються в Херсонській області, звільняючи нашу територію. “Дякую кожному й кожній, хто щоденно доводить: Росія не виграє в цій війні”, – наголосив Зеленський.

Як інформувала “Новинарня“, 22 липня в Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для експорту зерна. Документ, що має назву “Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів”, був підписаний окремо Україною з Туреччиною та ООН (міністром інфраструктури Олександром Кубраковим), а також Росією з Туреччиною й ООН (міністром оборони Сергієм Шойгу).

Угода передбачає, що контроль за портами “Одеса”, “Чорноморськ” і “Южний” повністю залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив, не передбачається.

У Стамбулі під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр (СКЦ), до якого увійдуть представники України, Російської Федерації, Туреччини і ООН. Цей центр буде здійснювати загальний нагляд за дотриманням Ініціативи. Ним буде створено інспекційні групи.

Усі торговельні судна, які беруть участь у цій Ініціативі, будуть підлягати інспекції, яку проводить інспекційна група в гаванях, визначених Туреччиною, на вході/виході до/з Турецької протоки.

Документ не передбачає послаблення санкцій щодо Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Договір діятиме 120 днів із дати підписання і буде автоматично продовжений, якщо ні одна із сторін не повідомить, що хоче його припинити.

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