Окупанти хочуть побудувати понтонну переправу замість Антонівського моста в Херсоні

Антонівський міст після уражень

Загарбники планують побудувати понтонну переправу поблизу Херсона після ударів ЗСУ по стратегічно важливому Антонівському мосту.

Про це у п’ятницю, 22 липня, повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

“Окупанти опрацьовують організацію понтонної переправи в районі Херсона, для чого провели обстеження кількох ділянок Дніпра. З проєктною документацією на Антонівський міст, яку вони тільки зараз почали шукати за московськими архівами, поки що не складається, а без неї підготувати план відновлювальних робіт швидко не вийде, та й результат буде так собі”, – написав він у своєму телеграм-каналі.

За його словами, росіяни на окупованих територіях України починають відчувати, що “вони знаходяться на чужій землі, де їм зовсім не раді”.

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