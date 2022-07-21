Окупанти кличуть спеціалістів з Криму відремонтувати Антонівський міст у Херсоні

Ілюстративне фото. Пропагандисти РФ показують наслідки атаки по Антонівському мосту в Херсоні

Окупанти були змушені запросити спеціалістів для ремонту пошкодженого Антонівського мосту з тимчасово окупованого Криму.

Про це в четвер, 21 липня, повідомляє заступник голови облради Юрій Соболевський.

“За непідтвердженою інформацією, звернулися до компаній, які раніше займалися будівництвом Кримського мосту), тому що херсонські компанії та фахівці, які могли б виконувати такі роботи, змогли знайти причини цього не робити”,- зазначає Соболевський, його цитує видання “Мост”.

На переконання заступника голови облради, останнє – цілком логічно, бо, по-перше, це дуже небезпечно, оскільки в ситуації з мостом ЗСУ “ще навіть не починало”, а по-друге, “з розумних та адекватних людей ніхто не хоче мати справу з орками та колабарантами, бо знають, що їхній час на Херсонщині дуже обмежений”.

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