У Маріуполі бунтують працівники металургійного комбінату

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі люди відмовляються працювати на будівництві у загарбників – на металургійному комбінаті ім. Ілліча робітники влаштували бунт, відмовившись виходити на роботу на замінованій території меткомбінату.

Про це у п’ятницю, 22 липня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Люди відмовляються працювати на будівництві окупантів. Графік з 8:00 до 20:00 в нелюдських умовах. Без води на сонці. Тихий саботаж, не рятує навіть «велика» анонсована зарплата в 45 тисяч рублів. На ММК ім. Ілліча робітники влаштували свій тихий бунт, відмовившись бігти на міни. Росіяни повернули саперів, робота з розчистки майже зупинилась”, – зазначив він.

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