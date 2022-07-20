У Маріуполі окупанти зупинили ексгумацію і роблять її тепер лише за гроші

У тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі загарбники зупинили ексгумацію тіл загиблих і роблять її тепер тільки за гроші.
Про це в середу, 20 липня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
“Ексгумацію повністю зупинено. Тепер не соромлячись окупанти прямо кажуть, що ексгумація лише за гроші. Все вирішення проблем маріупольців мерzота перетворює на бізнес, а імпровізовані кладовища зростають“, – написав радник мера.
Як інформувала “Новинарня“, росіяни брешуть, що трупний сморід біля драмтеатру в тимчасово захопленому росіянами Маріуполі виник через склад із тухлою рибою, а не загиблих там внаслідок авіаудару людей.
Читайте також:
У фільтраційних центрах окупованого Маріуполя утримують понад 10 тис. людей, – Бойченко
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!