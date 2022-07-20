У Маріуполі окупанти зупинили ексгумацію і роблять її тепер лише за гроші

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У тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі загарбники зупинили ексгумацію тіл загиблих і роблять її тепер тільки за гроші.

Про це в середу, 20 липня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Ексгумацію повністю зупинено. Тепер не соромлячись окупанти прямо кажуть, що ексгумація лише за гроші. Все вирішення проблем маріупольців мерzота перетворює на бізнес, а імпровізовані кладовища зростають“, – написав радник мера.

Як інформувала “Новинарня“, росіяни брешуть, що трупний сморід біля драмтеатру в тимчасово захопленому росіянами Маріуполі виник через склад із тухлою рибою, а не загиблих там внаслідок авіаудару людей.

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