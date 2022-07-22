Під завалами остріляної росіянами школи в Краматорську виявили трьох загиблих

У Краматорську Донецької області під завалами обстріляної вчора російськими військами школи виявили тіла трьох загиблих чоловіків.
Пошукові роботи були завершені о 9:10. Рятувальники розібрали близько 205 тонн зруйнованих елементів будівлі. Про це йдеться у повідомленні ГУ ДСНС України у Донецькій області у п’ятницю, 22 липня.
“Всього від Головного управління протягом робіт залучалось 38 чоловік особового складу та сім одиниць техніки, додатково трактор, автокран та навантажувач від місцевих органів влади”, – повідомили рятувальники
Нагадаємо, вчора уночі російська армія завдала удару по Краматорську з “Іскандерів”. Крім школи, постраждали житлові будинки: одна пʼятиповерхівка і 85 приватних.
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