РФ б’є по Донеччині: в Краматорську та Костянтинівці зруйновано школи, в Бахмуті – ринок

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Російські війська своїми ударами сьогодні зруйнували дві школи — у Краматорську та Костянтинівці. Також атаковано Центральний ринок в Бахмуті.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у четвер, 21 липня.

За даними керівника ОВА, вночі окупанти обстріляли промислову частину Краматорська — підприємства СКМЗ та НКМЗ.

“Значну шкоду завдали росіяни Бахмуту: там вкотре обстріляно центральну частину міста. У Торецьку на подвір’я приватного будинку прилетіла ворожа ракета. На щастя, не розірвалася”, — зазначив Кириленко.

Також, за його словами, касетним боєприпасом окупанти обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок.

“Інформації про поранених і загиблих наразі немає”, — повідомив очільник області.

Крім того, російські війська обстріляли центральний ринок Бахмута.

За даними Головного управління Національної поліції Донецької області, за минулу добу РФ обстріляла 13 населених пунктів регіону.

Ворог обстрілював Донецьку область крилатими ракетами “Іскандер-К”, РСЗВ “Торнадо-С”, “Смерч” та артилерією.

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