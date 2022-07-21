ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 148 – 21.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото: ФБ ГШ ЗСУ

13:04

Після деокупації Сумщини і Чернігівщини російські війська здійснили вже 900 обстрілів прикордоння цих областей.

На цій ділянці українсько-російського кордону бійці Держприкордонслужби з побратимами Сил оборони України перебувають під постійним вогнем ворога. В руках – зброя, на вустах – молитва. Давайте разом з ними переживемо цей обстріл, пише ДПСУ, поширюючи відео:

12-та година

Сьомий пакет санкцій проти Росії затверджений. Про це повідомила у твіттері голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Цей пакет передбачає ембарго на імпорт російського золота, обмеження проти Сбербанку та розширення персональних санкцій.

Ранок

Як стало відомо, 19 липня в бою з “вагнерівцями” загинув воїн 58-ї окремої мотопіхотної бригади, філолог, редактор автомобільного порталу InfoCar Микола Рачок.

10:50

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.07 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – близько 38850 (+100) осіб ліквідовано,

осіб ліквідовано, танків –1704 ( +4 ),

), бойових броньованих машин – 3912 ( +7 ),

), артилерійських систем – 859 ( +3 ),

), РСЗВ – 251 ( +1 ),

), засобів ППО – 113,

літаків – 221,

гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 710 ( +7 ),

), крилатих ракет – 167,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2781 (+6) ,

, спеціальної техніки – 72 (+2).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 20 липня).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.

10:25

ДСНС: Із самого ранку зазнав обстрілу Центральний ринок міста Бахмут на Донеччині, внаслідок чого відбулося загоряння декількох торгівельних контейнерів на загальній площі 100 кв. м.

Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. На теперішній час пожежу локалізовано та повністю ліквідовано. Від ДСНС залучалися 27 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

10:15

СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу. Ним виявився посадовець одного з найпотужніших промислових гігантів регіону. З початку повномасштабної агресії рф чоловік збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні, повідомив пресцентр СБУ.

10:10

У Краматорську рятувальники розбирають завали школи, зруйнованої обстрілом російської армії, повідомляє ГУ ДСНС у Донецькій області.

“Сьогодні вранці краматорські рятувальники прибули на місце проведення розбору завалу частково зруйнованої внаслідок обстрілу будівлі однієї зі шкіл міста. Встановлено, що внаслідок обстрілу зруйновано середню частину триповерхової будівлі школи, під завалом можуть перебувати люди”, — йдеться у повідомленні.

Десята година

Російська армія вчинила нову серію ракетно-артилерійських ударів по Харкову.

Згодом в ефірі телемарафону стало відомо, що від обстрілу загинули дві людини, поранених – 21 (з них четверо – у важкому стані).

Росіяни завдали удару з РСЗВ “Ураган”. Знищили легковий автомобіль та, як і напередодні, уразили цивільних людей на зупинці громадського транспорту.

10:20

У лікарні померла 20-річна Ольга Лисенко, яка внаслідок російських ракетних ударів по Вінниці отримала сильні опіки. Таким чином, від ракетного удару росіян по Вінниці загинули вже 26 людей.

8:20

ОГП: станом на ранок 21 липня більше 1039 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 358 дітей загинули та понад 681 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

20 липня внаслідок масового обстрілу ворогом м. Харків загинув 13-річний хлопчик, 15-річна дівчинка отримала поранення.

В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 19 червня внаслідок артилерійських обстрілів с. Іванівка Ізюмського району Харківської області отримала поранення 16-річна дівчина.

Уночі

Російські окупанти випустили сім ракет по Миколаєву. Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, близько 03:05 війська РФ випустили по місту сім ракет С-300.

Влучання відбулися в об’єкт інфраструктури, АЗС, газопроводі та складському приміщенні. Відомо про одного постраждалого. Фото з місця прильоту показав Роман Костенко.

Ранок

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США до 36,5686 грн/дол. США, тобто одразу на 25%.

7:50

Російські війська ракетно-артилерійськими ударами зруйнували дві школи — у Краматорську та Костянтинівці. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За даними керівника ОВА, вночі окупанти обстріляли промислову частину Краматорська — підприємства СКМЗ та НКМЗ.

“Значну шкоду завдали росіяни Бахмуту: там вкотре обстріляно центральну частину міста. У Торецьку на подвір’я приватного будинку прилетіла ворожа ракета. На щастя, не розірвалася”, – зазначив Кириленко.

Також касетним боєприпасом окупанти обстріляли Іванівку Черкаської громади, зашкодили приватний будинок.

Російські війська сьогодні зруйнували дві школи — у Краматорську та Костянтинівці. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За даними керівника ОВА, вночі окупанти обстріляли промислову частину Краматорська — підприємства СКМЗ та НКМЗ.

«Значну шкоду завдали росіяни Бахмуту: там вкотре обстріляно центральну частину міста. У Торецьку на подвір’я приватного будинку прилетіла ворожа ракета. На щастя, не розірвалася», – зазначив Кириленко.

Також, за його словами, касетним боєприпасом окупанти обстріляли Іванівку Черкаської громади, зашкодили приватний будинок.

7:30

Ворог уночі вдарив з “Градів” по Нікопольському району Дніпропетровської області. Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів. Минулося без жертв та руйнувань. На місці обстрілу працюють піротехніки – шукають боєприпаси, що не здетонували, – голова ОВА Валентин Резніченко.

6:50

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.

На Слов’янському напрямку обстріли зафіксовано неподалік Дібровного, Краснопілля, Чепіля, Адамівки, Грушувахи та інших.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв із артилерії зокрема райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Званівки та Спірного. Противник веде штурмові дії поблизу Івано-Дар’ївки, бої тривають.

На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Покровське, Нова Кам’янка, Бахмут, Вершина, Новолуганське, Зайцеве, Торецьк та інших. Завдав авіаційних ударів по селах Вершина та Білогорівка.

Противник вів штурмові дії з метою заволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Безуспішно. Українські воїни змусили окупантів до втечі. В районі Новолуганського бойові дії тривають. Для викриття вогневих позицій Сил оборони на окремих напрямках ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Веселе, Уманське, Курахове, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Золота Нива, Новопіль, Новомайорське, Полтавка, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка та інших. Завдав авіаударів неподалік Красногорівки та Солодкого. На окремих ділянках ворог удосконалює інженерне обладнання оборонних позицій.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Здійснює ведення розвідки БпЛА.

Ворог із танків, ствольної та реактивної артилерії систематично обстрілював цивільну інфраструктуру по лінії зіткнення в районах населених пунктів Апостолове, Миколаївка, Лепетиха, Червона Долина, Мурахівка, Благодатне, Прибузьке та Лимани.

Напередодні

Як стало відомо, під час бою в районі міста Сіверськ на Донеччині загинули четверо іноземних добровольців бригади ЗСУ імені Івана Богуна – швед Едвард Патріньяні, канадець Еміль-Антуан Сіруа, американець українського походження Люк Луцишин, колишній американський військовий Брайан Янг.

Вночі

Як повідомили в ОК “Південь”, за минулу добу вдалося нанести 10 авіаційних ударів по ворогу. П’ять разів уражено ворожі опорні пункти, тричі – скупчення живої сили та техніки на Херсонщині, два рази влучено в склади боєприпасів на Миколаївщині і Херсонщині.

Окрім того, підтверджено також знищення командного і командно-спостережного пункту, ще шість складів із боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах.

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Читайте про ДЕНЬ 140 ОБОРОНИ, 13.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 141 ОБОРОНИ, 14.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 142 ОБОРОНИ, 15.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 143 ОБОРОНИ, 16.07.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 145 ОБОРОНИ, 18.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 146 ОБОРОНИ, 19.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 147 ОБОРОНИ, 20.07.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області, до 3 липня ЗСУ вийшли з Лисичанська, останнього міста Луганщини. Надалі російські війська продовжують наступальні дії та артилерійські й ракетні обстріли, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Донеччині.