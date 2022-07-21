В Україні лише 11% закладів освіти мають власні укриття, – ДСНС

В Україні лише 11% закладів освіти на сьогодні мають власні захисні споруди цивільного захисту.
Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук, передає пресслужба відомства.
Через це основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях.
Крук додав, що до початку офлайн-навчання сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни.
Він розповів, що відповідно до доручення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в регіонах створені та діють комісії з оцінки будівель та споруд закладів освіти, які мають проаналізувати можливості їх використання для укриття.
До складу таких комісій входять і представники ДСНС.
Він також підкреслив, що законодавством України відповідальність за організацію укриттів для населення покладається на місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.
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