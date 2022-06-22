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З 1 серпня на Одещині більше не викладатимуть російську мову та літературу

22/06/2022 20:30

З 1 серпня в Одеській області більше не викладатимуть російську мову та літературу. Відповідні підручники вже вилучили, а з освітньої програми прибрали всіх письменників країни-агресора. Їх замінять на авторів інших держав.

Про це у середу, 22 червня, розповів директор Департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак в коментарі “Суспільному”.

Також російська мова у школах не зможе існувати навіть факультативно, її заборонять викладати повністю. Таке рішення прийняли заклади освіти при формуванні навчальної програми на 2022-2023 роки.

“В області російської мови як предмета вже немає, з програми теж прибрали. В Одесі ОВА чекає рішення Труханова у серпні. Нам пропонували залишити російську мову та літературу як факультатив, але ми відмовили. Департамент виступає за повну її заборону у всіх міських закладах освіти”, – зауважив Олександр Лончак.

У відомстві наголосили, що у серпні питання викладання російської мови у школах буде вирішено.

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Україна

З 1 серпня на Одещині більше не викладатимуть російську мову та літературу

З 1 серпня в Одеській області більше не викладатимуть російську мову та літературу. Відповідні підручники вже вилучили, а з освітньої програми прибрали всіх письменників країни-агресора. Їх замінять на авторів...

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