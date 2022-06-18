У школах Миколаєва з 1 вересня не вивчатимуть російську мову

Виконком Миколаївської міської ради ухвалив рішення про відмову шкіл міста від вивчення російської мови. Відповідне рішення підписав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Згідно з документом, з 1 вересня буде скасовано навчання молодших класів російською мовою, як це було в деяких школах міста, а також анульовано факультативне вивчення російської в 1-10 класах. Загалом у документі йдеться про заборону формування російськомовного освітнього середовища.

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