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Зросла кількість жертв ракетного удару по Вінниці: в лікарні померла 20-річна дівчина

21/07/2022 11:41

У лікарні померла 20-річна Ольга Лисенко, яка внаслідок російських ракетних ударів по Вінниці отримала сильні опіки.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у четвер, 21 липня.

“14 липня вона була на площі Перемоги о 10:40. Поверталась додому від стоматолога… 98% опіків… Світала пам’ять… Співчуття рідним і близьким”, – написав Борзов у телеграм-каналі.

Таким чином, від ракетного удару росіян по Вінниці загинули вже 26 людей. 

Як повідомляла “Новинарня“, під час повітряної тривоги вранці 14 липня, після 10-ї години, три російські ракети прилетіли у центр Вінниці й уразили будинок побуту (офісний центр) та автостоянку біля нього, Будинок офіцерів, уразили також розташовані неподалік житлові будинки.
Як повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, крилаті ракети типу “Калібр” були випущені по Вінниці з російського підводного човна в акваторії Чорного моря. Дві ракети збили сили ППО.

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