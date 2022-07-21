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Росіяни затягнули вибухівку і важку техніку до машинної зали Запорізької АЕС, – Енергоатом

21/07/2022 16:43

Російські загарбники затягнули щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока Запорізької АЕС.

Про це в четвер, 21 липня, інформує пресслужба “Енергоатому”.

“Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває на даний момент зовсім поруч із обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Зокрема, у безпосередній близькості до головного маслобаку, де міститься легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну.

Там же є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора”, – йдеться в повідомленні.

В “Енергоатомі” попередили, що техніка загарбників перекрила доступ до пожежних засобів енергоблока.

У разі виникнення пожежі, наприклад через детонацію боєкомплекту, масштаби трагедії можуть бути такі, як на ЧАЕС.

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