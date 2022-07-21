Home / Війна / У бою з “вагнерівцями” загинув воїн 58 омпбр, редактор InfoCar Микола Рачок

У бою з “вагнерівцями” загинув воїн 58 омпбр, редактор InfoCar Микола Рачок

21/07/2022 12:41

У бою з “вагнерівцями” загинув воїн 58-ї окремої мотопіхотної бригади, філолог, редактор автомобільного порталу InfoCar Микола Рачок.

Про це повідомив волонтер та головний редактор InfoCar Павло Кащук. 

З його слів, 27-річний Микола Рачок з перших днів повномасштабного вторгнення став до війська – без бойового досвіду, без військової спеціальності. Отримав позивний “Хлопчик”. 

“19 липня в бою під Покровськом Донецької області 58-ма бригада прийняла свій перший, але нерівний бій із досить численним загоном “Ліга” зі складу ПВК “Вагнера”. 

“Бій непростий, але ворога було повністю знищено. Прорив зупинено. Трупи “елітних” спецпризначенців купами валяються навколо позицій. Про це писали в новинах. Проте ця перемога була небезкоштовною…” – переповів обставини загибелі товариша та колеги Кащук. 

Микола Рачок. Фото з ФБ Павла Кащука

За словами побратимів, Коля був справжнім воїном, свідомо йшов у бій, повернувся  на фронт навіть після пропозиції взяти довшу відпустку після важких тижнів в Луганській області. 

“Чи можна перемогти Країну у якій худорлявий філолог бере в руки зброю і стає справжнім воїном знищуючи елітні  підрозділи ворога? Не думаю (…) Який воїн з філолога?! Микола Рачок – фактично автор саме україномовного InfoCar, редактор новин, автор статей, філолог за освітою (принаймні так ми завжди вважали). “Коли InfoCar перейде на українську?!” – спитав він дуже серйозно з-під лоба ще десь 100500 років тому, щойно прийшовши працювати в нашу команду. Буде, Коля, без сумніву і на твою  честь!” – написав Кащук.

Микола Рачок. Фото з ФБ Павла Кащука

Микола Рачок – випускник факультету гуманітарних наук НаУКМА. У 2016 році закінчив бакалаврат, у 2018-му – магістратуру.

Читайте також:
“Пацани не хотіли б вічного трауру”. Пам’яті Макса Остяка, революціонера, музиканта і воїна

Унікальних переглядів: 162
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу

СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу. Ним виявився посадовець одного з найпотужніших промислових гігантів регіону. З початку повномасштабної агресії рф чоловік збирав розвіддані щодо дислокації та...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse