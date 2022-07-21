У бою з “вагнерівцями” загинув воїн 58 омпбр, редактор InfoCar Микола Рачок

У бою з “вагнерівцями” загинув воїн 58-ї окремої мотопіхотної бригади, філолог, редактор автомобільного порталу InfoCar Микола Рачок.

Про це повідомив волонтер та головний редактор InfoCar Павло Кащук.

З його слів, 27-річний Микола Рачок з перших днів повномасштабного вторгнення став до війська – без бойового досвіду, без військової спеціальності. Отримав позивний “Хлопчик”.

“19 липня в бою під Покровськом Донецької області 58-ма бригада прийняла свій перший, але нерівний бій із досить численним загоном “Ліга” зі складу ПВК “Вагнера”.

“Бій непростий, але ворога було повністю знищено. Прорив зупинено. Трупи “елітних” спецпризначенців купами валяються навколо позицій. Про це писали в новинах. Проте ця перемога була небезкоштовною…” – переповів обставини загибелі товариша та колеги Кащук.

За словами побратимів, Коля був справжнім воїном, свідомо йшов у бій, повернувся на фронт навіть після пропозиції взяти довшу відпустку після важких тижнів в Луганській області.

“Чи можна перемогти Країну у якій худорлявий філолог бере в руки зброю і стає справжнім воїном знищуючи елітні підрозділи ворога? Не думаю (…) Який воїн з філолога?! Микола Рачок – фактично автор саме україномовного InfoCar, редактор новин, автор статей, філолог за освітою (принаймні так ми завжди вважали). “Коли InfoCar перейде на українську?!” – спитав він дуже серйозно з-під лоба ще десь 100500 років тому, щойно прийшовши працювати в нашу команду. Буде, Коля, без сумніву і на твою честь!” – написав Кащук.

Микола Рачок – випускник факультету гуманітарних наук НаУКМА. У 2016 році закінчив бакалаврат, у 2018-му – магістратуру.

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