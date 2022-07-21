Окупанти атакують Харків: влучання в медичний заклад, є загиблі й багато поранених

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Вранці 21 липня російська армія вчинила нову серію ракетно-артилерійських ударів по Харкову.

Про це в повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у телеграм-каналі.

“До уваги жителів: перебувайте в укриттях, без нагальної потреби не виходьте на вулиці, не ігноруйте сигнали тривоги!” – написав він о 9:38.

Пізніше додав: “За попередніми даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу одного із житлових районів Харкова 17 людей отримали поранення”.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що російська армія вдарила по одному за найбільш густонаселених районів. Влучили в медичний заклад.

Згодом в ефірі телемарафону стало відомо, що від обстрілу загинули дві людини, поранених – 21 (з них четверо – у важкому стані).

Росіяни завдали удару з РСЗВ “Ураган”. Знищили легковий автомобіль та, як і напередодні, уразили цивільних людей на зупинці громадського транспорту.

Попередній обстріл Харків пережив уночі. Ворог поцілив вів вогонь по Чугуївському району, внаслідок чого відбулося часткове руйнування будівлі комплексу водопідготовки комунального підприємства. Без постраждалих.

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