Home / Війна / Окупанти атакують Харків: влучання в медичний заклад, є загиблі й багато поранених

Окупанти атакують Харків: влучання в медичний заклад, є загиблі й багато поранених

21/07/2022 10:21

доповнено

Вранці 21 липня російська армія вчинила нову серію ракетно-артилерійських ударів по Харкову.

Про це в повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у телеграм-каналі.

“До уваги жителів: перебувайте в укриттях, без нагальної потреби не виходьте на вулиці, не ігноруйте сигнали тривоги!” – написав він о 9:38.

Пізніше додав: “За попередніми даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу одного із житлових районів Харкова 17 людей отримали поранення”. 

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що російська армія вдарила по одному за найбільш густонаселених районів. Влучили в медичний заклад.

Згодом в ефірі телемарафону стало відомо, що від обстрілу загинули дві людини, поранених – 21 (з них четверо – у важкому стані).

Росіяни завдали удару з РСЗВ “Ураган”. Знищили легковий автомобіль та, як і напередодні, уразили цивільних людей на зупинці громадського транспорту.

Попередній обстріл Харків пережив уночі. Ворог поцілив вів вогонь по Чугуївському району, внаслідок чого відбулося часткове руйнування будівлі комплексу водопідготовки комунального підприємства. Без постраждалих.

Читайте також:
Росіяни випустили по Миколаєву сім ракет

Унікальних переглядів: 422
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу

СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу. Ним виявився посадовець одного з найпотужніших промислових гігантів регіону. З початку повномасштабної агресії рф чоловік збирав розвіддані щодо дислокації та...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse