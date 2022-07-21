Росіяни випустили по Миколаєву сім ракет

Ілюстративне фото

У ніч на четвер, 21 липня, російські окупанти випустили сім ракет по Миколаєву – одна людина отримала поранення.

Віталій Кім у своєму телеграм-каналі. Про це повідомив голова Миколаївської ОВАу своєму телеграм-каналі.

За його словами, близько 03:05 війська РФ випустили по місту сім ракет С-300.

За попередньою інформацією, попадання ракети відбулося в об’єкт інфраструктури, АЗС, газопроводі та складському приміщенні. “Рятувальними службами ліквідовані всі загоряння, що виникли в результаті обстрілів. В даний час відомо про одного постраждалого”, – заявив Кім, додавши, що детальна інформація уточнюється. Фото з місця прильоту показав Роман Костенко. Читайте також:

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