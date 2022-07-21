Росіяни випустили по Миколаєву сім ракет

У ніч на четвер, 21 липня, російські окупанти випустили сім ракет по Миколаєву – одна людина отримала поранення.
За попередньою інформацією, попадання ракети відбулося в об’єкт інфраструктури, АЗС, газопроводі та складському приміщенні.
“Рятувальними службами ліквідовані всі загоряння, що виникли в результаті обстрілів. В даний час відомо про одного постраждалого”, – заявив Кім, додавши, що детальна інформація уточнюється.
Фото з місця прильоту показав Роман Костенко.
Читайте також:
Кім оголосив полювання на коригувальників вогню по Миколаєву: платитиме по $100 за одного
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!