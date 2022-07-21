РФ використала більше 50% “високоточного” озброєння, – ГУР

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За оцінками розвідки Міноборони України, Російська Федерація використала більше 50% високоточного озброєння, яке вона мала на початок повномасштабного вторгнення.

Про це в четвер, 21 липня, повідомив представник Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький на брифінгу в Києві, передає “Українська правда”.

“Воєнна розвідка зробила певну оцінку… стосовно високоточного озброєння, як його називає РФ. Ті самі “Іскандер”, “Калібр”, крилаті ракети повітряного базування, Х-101, Х-555 – за нашими підрахунками, на сьогодні використано від 55 до 60% запасів, які були до війни.

Найбільше використано балістичних ракет до комплексу “Іскандер”, і через те ми давно вже не бачили застосування цієї ракети. Можливо, після цього виступу вони “шось придумають”, – сказав він.

Водночас Скібіцький наголосив, що в Росії є дуже великі запаси старого радянського озброєння. Це і крилаті ракети (наприклад Х-22, які в тому числі двічі застосовувалися з території Білорусі та інші), повний набір реактивних снарядів “Смерч, “Ураган”, “Град”, різного роду авіаційні бомби.

“Все, що залишилося від СРСР (а запаси були дуже великі) і підрахувати, скільки там залишилось, дуже складно”, – додав представник ГУР.

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