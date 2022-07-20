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ЗСУ перевірили Зміїний і евакуювали звідти українського кота. ВІДЕО

20/07/2022 12:22

На острові Зміїний українські військові провели роботи з розмінування, вилучили озброєння й техніку російських окупантів і врятували українського кота.

Про це в середу, 20 липня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“Під час операції ГУР МО провело роботи з дослідження й рекогносцирування території та підземних укріплень острова Зміїний. Виконали інженерні роботи з розмінування. Виявили та вилучили зразки озброєння та техніки противника.

Зокрема, системи наведення та керування, БПЛА “Орлан-10″, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації”, – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, військові знайшли та евакуювали на підконтрольну територію українського кота, який прожив кілька місяців в окупації.

“Ось, виконав завдання начальника главку”, – пожартував військовослужбовець, передаючи тварину в руки колезі.

Нагадаємо, 7 липня ЗСУ поширили фото й відео встановлення прапора України на острові Зміїний.

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