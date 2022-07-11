Експерт розповів, чому для України важливо контролювати Зміїний та чи варто там розміщувати військових

Для України важливо контролювати острів Зміїний у Чорному морі, але військовий контингент там розміщувати на варто.
Таку думку висловив у “Мілітарному подкасті” від 5 липня на тему “Як розгромити Чорноморський флот РФ” експерт Центру оборонних стратегій, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (у 2004-2020 рр.) капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко.
“Зміїний – історично дуже важлива територія. Для України – життєво важливим є залишитися морською державною та тримати контроль над островом Зміїний, особливо в мирний час. Чому? Бо Зміїний – це вхідні ворота в північно-західну частину Чорного моря та дельту Дунаю. Це по-перше. По-друге, економічно. Ми знаємо, що на шельфі Чорного моря є поклади газу та нафти. І Україні, і Румунії цікаво ці корисні копалини видобувати. Там значні поклади. В разі, якщо ми їх почнемо видобувати, то Україна значно покращить своє положення в плані забезпечення енергоресурсами”, – коментує Риженко.
У військовому контексті також важливо підтримувати контроль над Зміїним.
“Нам не потрібно там висаджувати та тримати якийсь контингент, бо за умови домінування Росії в повітрі той контингент буде знищений так само, як ми знищували протягом десяти днів росіян на острові. Там має бути налагоджена якась система спостереження, реагування (в разі порушення). Ідеальним був би варіант, звісно, безпілотних апаратів – як літальних, так і надводних та підводних, а також системи сенсорів. Ось це був ідеальний варіант”, – констатує експерт, не схвалюючи фізичну присутність українських військових на острові.
Риженко нагадав, що фізичних сил і техніки в українського війська набагато менше, ніж у росіян.
“Тому ми можемо досягнути переваги асиметричним шляхом: переваги в технологіях, застосуванням нових тактичних прийомів, які є для супротивника новими та несподіваними та, звісно, морально-мотиваційним фактором – наші військові більше мотивовані, ніж росіяни”, – резюмував Андрій Риженко.
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