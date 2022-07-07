ЗСУ поширили фото й відео встановлення прапора України на острові Зміїний

Фото: пресслужба Сухопутних військ ЗСУ

Українські військові встановили прапор України на острові Зміїний, що кілька місяців був під контролем російських окупаційних військ, та зафіксували це на фото.

Про це вранці в четвер, 7 липня, інформує пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.

На поширених фото видно, що встановлення відбувалося на світанку (ймовірно, 7 липня).

Синьо-жовтих прапорів на острові щонайменше три, з них один – великий, на спеціальній щоглі, а ще один на зруйнованому ангарі. Також встановлено червоно-чорний прапор та прапор з емблемою ЗСУ.

Як розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, на одному з прапорів є текст: “ГУР МОУ. Пам’ятай “русский военный корабль” острів Зміїний – це Україна!” – і підпис начальника Одеської ОВА Максима Марченка.

Контекст

Як інформувала “Новинарня“, про те, що на звільнений від рашистів Зміїний повернули прапор України, стало відомо 4 липня.

Тоді ж у коментарі CNN очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що прапор країни був скинутий на Зміїний, але ще не піднятий. Вона пояснила, що її фразу про підйом прапора слід сприймати “метафорично”.

“Прапор був доставлений на острів гелікоптером. Він дочекається прибуття військ, а потім майорітиме. На острів ніхто не висаджувався. То хто ж його встановлюватиме, втикатиме, підійматиме? І ризикувати людьми заради фотографій для ЗМІ ніхто не буде”, – пояснення від 4 липня.

6 липня Наталя Гуменюк повідомила, що “прапор України на острові перебуває, чекає свого часу”.

Вона додала, що перше “інформаційне повідомлення про це, звичайно, збентежило наших ворогів, тому вони намагалися провести авіаційну розвідку і завдати ударів”. Але помітивши загрозу застосування зброї Збройними силами України, окупанти “свої наміри відкоригували і поки тримаються подалі”.

Уранці 7 липня речник ОВА повідомив про новий удар росіян по острову – імовірно, він був пов’язаний зі встановленням прапора.

Передісторія

На початку повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого 2022 року, російські війська атакували острів Зміїний ударами з ракетного крейсера “Москва”. Військовослужбовцям прикордонного загону ДПСУ та морським піхотинцям ВМС ЗС України було поставлено ультиматум та їм пригрозили вбивством, якщо українські військові не складуть зброю та не вимкнуть системи РЛС. Тоді захисники України видали в ефір вже крилату фразу: “Русский военный корабль, иди на х*й”.

Частина українських воїнів загинула, кілька десятків потрапили в полон.

Надалі за острів велася боротьба, з огляду на його стратегічне значення в північно-західному Чорномор’ї. Україна завдавала ефективних ракетних та авіаударів по позиціях ЗС РФ на Зміїному. Також відомо про невдалу спробу висадки десанту спецпідрозділів ЗСУ на острів.

Вранці 30 червня стало відомо, що Збройні сили України завдали результативних ударів по острову Зміїний. Після цього острів залишили російські війська, евакуювавшись катерами й вертольотами. Один із гелікоптерів ЗС РФ зазнав катастрофи. Зміїний був вкритий пожежею. Росіяни назвали свою втечу після розгрому “жестом доброї волі”.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відеосюжет про атак ЗСУ на Зміїний.

1 липня Залужний повідомив, що близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі завдала авіаційних ударів фосфорними бомбами по острову Зміїний, де раніше росіяни нібито “завершили виконання завдань”.

Натомість ЗСУ провели дорозвідку покинутого противником острова і завдали нового артудару, знищивши, за даними ОК “Південь”. залишки російських озброєнь на Зміїному, зокрема РСЗВ “Град” і ЗРК “Панцир”.

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