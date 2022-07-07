ЗСУ поширили фото й відео встановлення прапора України на острові Зміїний

Українські військові встановили прапор України на острові Зміїний, що кілька місяців був під контролем російських окупаційних військ, та зафіксували це на фото.
Про це вранці в четвер, 7 липня, інформує пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.
На поширених фото видно, що встановлення відбувалося на світанку (ймовірно, 7 липня).
Синьо-жовтих прапорів на острові щонайменше три, з них один – великий, на спеціальній щоглі, а ще один на зруйнованому ангарі. Також встановлено червоно-чорний прапор та прапор з емблемою ЗСУ.
Як розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, на одному з прапорів є текст: “ГУР МОУ. Пам’ятай “русский военный корабль” острів Зміїний – це Україна!” – і підпис начальника Одеської ОВА Максима Марченка.
Як інформувала “Новинарня“, про те, що на звільнений від рашистів Зміїний повернули прапор України, стало відомо 4 липня.
Тоді ж у коментарі CNN очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що прапор країни був скинутий на Зміїний, але ще не піднятий. Вона пояснила, що її фразу про підйом прапора слід сприймати “метафорично”.
“Прапор був доставлений на острів гелікоптером. Він дочекається прибуття військ, а потім майорітиме. На острів ніхто не висаджувався. То хто ж його встановлюватиме, втикатиме, підійматиме? І ризикувати людьми заради фотографій для ЗМІ ніхто не буде”, – пояснення від 4 липня.
6 липня Наталя Гуменюк повідомила, що “прапор України на острові перебуває, чекає свого часу”.
Вона додала, що перше “інформаційне повідомлення про це, звичайно, збентежило наших ворогів, тому вони намагалися провести авіаційну розвідку і завдати ударів”. Але помітивши загрозу застосування зброї Збройними силами України, окупанти “свої наміри відкоригували і поки тримаються подалі”.
Уранці 7 липня речник ОВА повідомив про новий удар росіян по острову – імовірно, він був пов’язаний зі встановленням прапора.
На початку повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого 2022 року, російські війська атакували острів Зміїний ударами з ракетного крейсера “Москва”. Військовослужбовцям прикордонного загону ДПСУ та морським піхотинцям ВМС ЗС України було поставлено ультиматум та їм пригрозили вбивством, якщо українські військові не складуть зброю та не вимкнуть системи РЛС. Тоді захисники України видали в ефір вже крилату фразу: “Русский военный корабль, иди на х*й”.
Частина українських воїнів загинула, кілька десятків потрапили в полон.
Надалі за острів велася боротьба, з огляду на його стратегічне значення в північно-західному Чорномор’ї. Україна завдавала ефективних ракетних та авіаударів по позиціях ЗС РФ на Зміїному. Також відомо про невдалу спробу висадки десанту спецпідрозділів ЗСУ на острів.
Вранці 30 червня стало відомо, що Збройні сили України завдали результативних ударів по острову Зміїний. Після цього острів залишили російські війська, евакуювавшись катерами й вертольотами. Один із гелікоптерів ЗС РФ зазнав катастрофи. Зміїний був вкритий пожежею. Росіяни назвали свою втечу після розгрому “жестом доброї волі”.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відеосюжет про атак ЗСУ на Зміїний.
1 липня Залужний повідомив, що близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі завдала авіаційних ударів фосфорними бомбами по острову Зміїний, де раніше росіяни нібито “завершили виконання завдань”.
Натомість ЗСУ провели дорозвідку покинутого противником острова і завдали нового артудару, знищивши, за даними ОК “Південь”. залишки російських озброєнь на Зміїному, зокрема РСЗВ “Град” і ЗРК “Панцир”.
Читайте також:
У США випустили колекційну монету “Острів Зміїний”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
“Новинарня“ – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.
Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.
У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.
Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/
Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.
Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon
При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні
Головний редактор: Дмитро Лиховій
Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com
+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02