Росіяни вночі й зранку завдали ракетних ударів по Одещині, на Зміїному пошкодили причал

В Одеській області російські війська атакували крилатими ракетами два сільськогосподарських ангари та острів Зміїний, що адміністративно належить до складу Ізмаїльського району.

Про це вранці в четвер, 7 липня, повідомляє телеграм-канал “Одеса. Офіційно” із посиланням на пресслужбу оперативного командування “Південь”.

“Удар двома ракетами вночі прийшовся на два сільськогосподарських ангари, які зруйновано. В одному з них зберігалось близько 35 т зерна. За попередніми даними жертв нема”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вдосвіта ворог також здійснив авіаційний обліт та розвідку Зміїного.

“Острів атакували двома ракетами повітряного базування. Суттєво пошкоджено причал», – уточнили в ОК “Південь”.

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