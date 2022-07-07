Росіяни вночі й зранку завдали ракетних ударів по Одещині, на Зміїному пошкодили причал

В Одеській області російські війська атакували крилатими ракетами два сільськогосподарських ангари та острів Зміїний, що адміністративно належить до складу Ізмаїльського району.
Про це вранці в четвер, 7 липня, повідомляє телеграм-канал “Одеса. Офіційно” із посиланням на пресслужбу оперативного командування “Південь”.
“Удар двома ракетами вночі прийшовся на два сільськогосподарських ангари, які зруйновано. В одному з них зберігалось близько 35 т зерна. За попередніми даними жертв нема”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вдосвіта ворог також здійснив авіаційний обліт та розвідку Зміїного.
“Острів атакували двома ракетами повітряного базування. Суттєво пошкоджено причал», – уточнили в ОК “Південь”.
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